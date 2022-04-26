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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وأنت طيب ياشوما.. دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم ، الفنان هشام ماجد ، بعيد ميلاده ونشرت صورة تجمعها به وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وكتب دنيا سمير غانم “ كل سنة وانت طيب ياشوما ياغالى اوى يا لذيذ اوى ياجدع اوى ” . 

 

وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.


ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي إلى عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.


وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا : دنيا سمير غانم، علي ربيع، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة شيماء سيف.

سمير غانم رمضان شيماء سيف الفنان هشام ماجد دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم

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