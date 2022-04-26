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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بالتهاب الكبد الغامض في بريطانيا

طفل
طفل

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أول طفل في بريطانيا بسبب التهاب الكبد الناتج عن فيروس غامض لم يستطع العلماء التعرف عليه حتى الآن، وذلك بعدما وردت تقارير عديدة بإصابة الأطفال بنفس المرض في عدد من دول العالم.

وحذر خبراء الصحة لأول مرة من المرض بعد إصابة 10 أطفال اسكتلنديين دون سن العاشرة بنوع حاد غير معروف من المرض الغامض الذي يسبب التهاب الكبد في 5 أبريل.

بحلول 8 أبريل، تم رصد 74 حالة إصابة في المملكة المتحدة البريطانية مما أدى إلى تحذير دولي.

والخميس الماضي، تم رصد 169 حالة التهاب كبد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى 16 عامًا في جميع أنحاء العالم، معظمهم في أوروبا الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل.

احتاج 17 طفلاً منهم إلى زراعة كبد - أي ما يعادل واحدًا من كل 10 مرضى.

يضر المرض بقدرة الكبد على معالجة العناصر الغذائية، وتنقية الدم، ومكافحة الالتهابات، وينتج بشكل أكثر شيوعًا عن فيروس غامض غير معروف حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العديد من المرضى الصغار عانوا من آلام في البطن وإسهال وقيء لكنهم لم يصابوا بالحمى، وهي عرض شائع آخر لأنواع معروفة من التهاب الكبد.

ولم يكتشف الأطباء أيًا من الفيروسات الشائعة التي عادةً ما تكون وراء الحالات الحادة - تلك التي تظهر ويتم حلها في غضون أشهر - مثل فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E.

ومع ذلك، فإن إحدى الفرضيات الحالية هي أن السبب هو نوع غير معروف من الفيروسات الغدية، وهي عائلة من الفيروسات الشائعة التي تصيب عادةً بطانة أحد الأعضاء مثل الرئتين أو العينين.

 

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