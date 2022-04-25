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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصاب الأطفال في 12 دولة.. أعراض التهاب الكبد الغامض

التهاب الكبد
التهاب الكبد

أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة طفل واحد على الأقل بسبب سلالة غامضة من الالتهاب الكبدي الغامض الحاد تم الإبلاغ عنها الآن في 12 دولة.

قالت هيئة الأمم المتحدة ، السبت ، إنها على علم بـ 169 حالة نادرة من الالتهاب الكبدي الحاد ، وهو التهاب يصيب الكبد ، لدى الأطفال الصغار، ومن بين هؤلاء ، أصيب 17 شخصًا بالمرض لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع كبد.

 

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الصحة: مصر لم يظهر بها أي حالات من الالتهاب الكبدي الغامض للأطفال.. فيديو

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الالتهاب الكبدي الغامض.. الأعراض وطرق العلاج

 

قال ريتشارد بيبودي ، من فريق منظمة الصحة العالمية للتهديدات الخطيرة المسببة للأمراض: "على الرغم من أن الأرقام ليست كبيرة ، إلا أن العواقب كانت وخيمة للغاية". 

لا تزال الحالات غير معتادة لأنها غير مرتبطة بأي من السلالات الخمس النموذجية للفيروس - التهاب الكبد A و B و C و D و E.

يعتقد العلماء حاليًا أن الالتهاب الكبدي الغامض ، وهو نوع شائع من الفيروسات يمكن أن يسبب نزلات البرد ، يمكن أن يكون وراء موجة حالات التهاب الكبد الحاد، أثبت ما لا يقل عن 74 من الأطفال المصابين إصابتهم بعدوى الفيروس الالتهاب الكبدي الغامض.

أعراض الالتهاب الكبدي الغامض

كما قد أثرت العدوى بشكل رئيسي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات وشملت الأعراض اليرقان والإسهال والقيء وآلام البطن.

حذر عالم الفيروسات من أنه في الأوصاف التي قرأها، يصاب الأطفال باليرقان بمفردهم، عادة مع التهاب الكبد ، تبدأ الأعراض بالشعور بالتوعك والرعشة والحمى ، ثم تصاب باليرقان.

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