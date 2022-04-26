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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. نظر محاكمة محمد الملاح "المحلل الشرعي" أمام "الاقتصادية"

صدى البلد

تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح "المحلل الشرعي" بتهمة تعديه على القيم والمبادئ الأسرية . 

 

ويُحاكم المتهم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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كما يحاكم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات لأنه وآخر اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن قام أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محلل شرعي" لرد المطلقات.

 

وأنشا وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج بالقنوات الفضائية وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقن ثلاثا بقصد إرجاعهن لازواجهن وهى الأقوال التى ما لبث أن عدل عنها وادعى أنه كان يقصد الشهرة. 

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