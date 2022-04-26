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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تفوز بالمركز الثاني في منافسات كرة القدم بالدورة الرمضانية للجامعات

دورة رمضانية
دورة رمضانية

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بالمركز الثاني بالتصفيات النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في كرة القدم والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 32 جامعة مصرية، وقد انطلقت هذه الدورة تحت شعار (رمضان بكم أحلى) على مدار الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، وذلك بنادي "النادي" بمدينة 6 أكتوبر.

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وقدم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التهنئة لفريق الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات الدورة الرمضانية، والذي أهله، للحصول على المركز الثانى، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والرياضية نظرًا لتحقيقها العديد من المنافع التي لا تقتصر على الصحة البدنية فحسب إنما الصحة النفسية أيضًا حيث تساعد الرياضة على زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم، كما تأهل الطلاب للعمل والنجاح ضمن فرق عمل جماعي، وأيضًا تطور من المهارات الاجتماعية للطلاب والطالبات، وتزيد من حالة الانضباط لديهم حيث لا نجاح رياضي دون انضباط والتزام.

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واستكمل "سوسة" أن الجامعة تشجع الطلاب والطالبات على التفوق الرياضي بجانب التفوق الدراسي حيث تساعد الرياضة في تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من رغبتهم في تحقيق الإنجازات.

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهدا ختام الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات بمحافظات الجمهورية، كما شهد الوزيران منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدور النهائي للجامعات في كرة القدم، لتحديد المراكز الأربعة الأولى الفائزين بالدورة، والتي أسفرت عن حصول جامعة بنها على المركز الثاني، وقام الوزيران بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقدما لهم التهنئة على تفوقهم الرياضي وأدائهم المُتميز.


ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، قام بتنظيم الدورة الرمضانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 32 جامعة مصرية بإجمالي 12 ألف طالب وطالبة، يُمثلوا 456 كلية و45 معهدًا.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي أشرف صبحي وزير الشباب

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