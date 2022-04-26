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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية: المأكولات الصحية تساعد مريض السكر على العيش بصورة طبيعية.. فيديو

مأكولات صحية
مأكولات صحية

قال الدكتور رامى صلاح الدين، استشارى التغذية العلاجية، إن مريض السكر يمكنه بسهولة أن يصاحب المرض وألا يصنف مريض سكر وأن تسير  الأمور معه بصورة طبيعية.

وأضاف صلاح الدين،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مريض السكر يمكن أن يحسن من نظامه الغذائى بصورة كبيرة جداً بناءً على النظام الذى يتبعة ويستمر عليه.

واشار استشارى التغذية العلاجية، إلى أن مريض السكر لأبد أن يحافظ على المؤشرات الحيوية الخاصة بالجسم كله، ومن ضمنها صحة القلب والتنفس وعملية الهضم وغيرها.

وتابع استشارى التغذية العلاجية، أنه كلما وفر الفرد أليه صحية لجسمة من خلال المؤشرات الحيوية، كلما انعكس ذلك إيجابياً على جميع الاتجاهات ومن بينهم مرض السكر.

وأكد استشارى التغذية العلاجية، أن الملح  يؤشر بشكل مباشر على صحة القلب وبسهولة يمكن أن يكون مريض ضغط عالى وهو ما يؤدى إلى مشكلة أكبر مع مريض السكر.

استشاري التغذية مريض السكر صحة القلب مرض السكر الملح

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