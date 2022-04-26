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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التقدم للإعلان الثامن بمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

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وسوف تستقبل أوراق التقدم حتي الخميس 19 مايو بدلا من الخميس القادم ليكون هناك فرصة أكبر لاستفادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المنح. وتم التنسيق مع منسقي الكليات المختلفة بالجامعة لاستقبال أوراق التقدم حتي تاريخ 19 مايو 2022. 

يأتي برنامج ”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقاً للاتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي تنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة  مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص)  للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى. هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة

أﻧﻮاع اﻹﯾﻔﺎد في البرنامج:


– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ.


– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ:
* اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.
* ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
* ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
* ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
* اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

نهاية فترة التقدم:  19 مايو 2022

تساهم ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣهاراتهم اﻟﻤهﻨﯿﺔ وﻗﺪراﺗهﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة ومعايير التقدم، نرجوا زيارة موقع جامعة عين شمس من خلال اللينك التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/181

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس فتح باب التقدم منح الدراسات العليا Jobs Education

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