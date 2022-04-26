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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء بمراكز إصلاح و تأهيل بدر.. صور

صدى البلد

قام قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى.. بتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الإحتياجات الخاصة (بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر) وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الإجتماعى للنزلاء بالمجتمع الخارجى وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيداً لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة عقوبتهم.

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تعظيم أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى وتحقيق التواصل المجتمعى ودعماً لتوجهات الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان.

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بدر الحماية المجتمعية

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