عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الانجيلية للتهنئة بعيد الفطر

صدى البلد

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور القس اندريه زكى  رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك .


وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها والتى طالما كانت عصية على أى محاولات للنيل منها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نموذج فريد ومحط أنظار العالم مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل 


وأوضح محافظ القاهرة أن هذا اللقاء تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا ، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر . 


وقال إن وجود هذا الوفد الكبير الذى ضم عدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام  ، ورؤساء المذاهب ، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية ، تعكس علاقة قوية واصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا.


وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة  بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بها ، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى. 
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك وأنه يشعر بفخر كبير كونه مواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة موجهًا الشكر للقيادة السياسية التى رسخت دولة المواطنة ، ومشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر 
 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حلموا ببدلة "القبطان" فعادوا في كفن.. تفاصيل مروعة لمصرع الأصدقاء الخمسة في طريقهم للتخرُج

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

ترشيحاتنا

حصاد 3أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية..خسائر فادحة للطرفين واليابان تدخل على الخط

أردوغان يزور السعودية الخميس للقاء محمد بن سلمان

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

لمنافسة فورد.. رام تطلق شاحنتها 1500 الكهربائية.. فيديو

الجمارك: إحباط 1731 عملية تهريب بـ 410 ملايين جنيه خلال مارس الماضى

أحمد منسى .. أمير كرارة ضيف الحلقات القادمة من "الاختيار3”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

فيديو

تعرف عليها.. مهلة أخيرة لأصحاب هذه الفئة من بطاقات التموين |فيديوجراف

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة المراغي بحلوان

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ