عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد كثيرة للجسم عند تناول السلمون.. تعرف عليها

صدى البلد

سمك السلمون غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وله فوائد صحية لا غنى عنها.

عناصر غذائية موجودة في السلمون

txt

دراسة: بعض الأسماك تمتلك قدرات حسابية خاصة

txt

طرق استخدام زيت السلمون.. بحسب الجرعات

1- فيتامين د

فيتامين د ضروري لعمل جهاز المناعة بشكل صحيح ، والسلمون هو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على جرعة كبيرة من فيتامين د - وعلى الأخص سمك السلمون البري. 

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي نصف شريحة من السمك الأحمر (198 جرامًا) على 815 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د، توصي المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة بأن يستهلك جميع البالغين 600 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا. 

2- المغنسيوم

يحتوي السلمون أيضًا على المغنيسيوم ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وظيفة جهاز المناعة، ويحتاج الرجال إلى 400-420 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا ، بينما تحتاج النساء 310-320 ملليجرام.

3- أوميجا 3 

السلمون غني بحمض الدوكوساهيكسانويك ، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي أظهرت الأبحاث أنها تخفض الدهون الثلاثية في الدم ومستويات جزيئات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على صحة قلبك ، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى. 

السلمون سمك السلمون جهاز المناعة فوائد السلمون فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حلموا ببدلة "القبطان" فعادوا في كفن.. تفاصيل مروعة لمصرع الأصدقاء الخمسة في طريقهم للتخرُج

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

موضوعات متعلقة

هل بقايا "بيض" عيد شم النسيم آمنة للأكل في اليوم التالي؟..اعرف الإجابة

هل البيض والفسيخ والرنجة أكلات ضارة لمرضى الحساسية؟.. استشاري يجيب

للنباتيين.. 3 أطعمة للحصول على فيتامين "ب 12"

مخزن عناصر غذائية.. فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

ترشيحاتنا

حصاد 3أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية..خسائر فادحة للطرفين واليابان تدخل على الخط

أردوغان يزور السعودية الخميس للقاء محمد بن سلمان

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

لمنافسة فورد.. رام تطلق شاحنتها 1500 الكهربائية.. فيديو

الجمارك: إحباط 1731 عملية تهريب بـ 410 ملايين جنيه خلال مارس الماضى

أحمد منسى .. أمير كرارة ضيف الحلقات القادمة من "الاختيار3”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

فيديو

تعرف عليها.. مهلة أخيرة لأصحاب هذه الفئة من بطاقات التموين |فيديوجراف

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة المراغي بحلوان

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ