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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 25.. روبي ومي عمر تصلان لدليل البراءة

رانيا وسكينة
رانيا وسكينة

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل رانيا وسكينة، بوصول مي عمر وروبي إلى فتاة ممرضة تمتلك دليل براءتهما، ولكن حينما ذهبت إلى الشرطة للإدلاء بشهادتها غيرت رأيها واعترفت بالزور أن مي عمر هي من قتلت والدها.


مسلسل رانيا وسكينة" لـ روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

رانيا وسكينة الحلقة24.. روبي ومى عمر يبحثان عن فتاة تمتلك دليل برائتهما

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وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموح ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

 

محمد صلاح مي عمر احمد خالد صالح الفنان سليمان عيد محمد صلاح العزب روبى ومى عمر مسلسل رانيا وسكينة

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