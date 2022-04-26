مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 25.. روبي ومي عمر تصلان لدليل البراءة

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل رانيا وسكينة، بوصول مي عمر وروبي إلى فتاة ممرضة تمتلك دليل براءتهما، ولكن حينما ذهبت إلى الشرطة للإدلاء بشهادتها غيرت رأيها واعترفت بالزور أن مي عمر هي من قتلت والدها.



مسلسل رانيا وسكينة" لـ روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموح ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.