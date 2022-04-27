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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المشاط" تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية التعاون المشترك

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، اليوم مع المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الشيخ عمر سيللا، مشروعات التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.

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اقتصاد السعودية.. 261 مصنعا تبدأ الإنتاج باستثمارات 5.8 مليار ريال


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضحت الوزيرة المصرية أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.

التعاون الدولي رانيا المشاط التعاون المشترك وزيرة التعاون الدولي وكالة الأنباء السعودية Finance Real Estate

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