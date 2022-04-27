"المشاط" تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية التعاون المشترك

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، اليوم مع المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الشيخ عمر سيللا، مشروعات التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضحت الوزيرة المصرية أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.