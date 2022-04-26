نقيب المعلمين في حفل إفطار الأسرة المصرية: إنجازات الرئيس السيسي تدعو للفخر

أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن انجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو للفخر في كافة المجالات.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وان يدرك الجميع حجم التحديات التي تواجه الدولة، وذكاء القيادة السياسية كان كبيرا في التعامل مع تلك التحديات والتغلب عليها، واستكمال خطوات البناء.

وأكد الزناتى أننا نفخر بصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصارحته للرأى العام فى كل القضايا ، وقال لنا نصا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية : عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى .

وأضاف نقيب المعلمين أن الرئيس السيسي خلال كلمته للمدعوين فى إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء ، أكد على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة قائلا : على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم ، وأن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، والوزراء ، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.