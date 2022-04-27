أرباح مصر للفنادق تتخطى ربع مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2022/2021

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحولها من الخسائر إلى الربحية، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2022/2021.

وقالت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها حققت صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتابعت : ارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال التسعة أشهر إلى 389.59 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.64 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت مصر للفنادق صافي ربح قبل الضريبة بلغ 151.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 106.46 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 241.72 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

تعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات والمطاعم .



تمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.