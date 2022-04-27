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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل إفطار  جماعي لطلبة و طالبات الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل .


كما أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة ، أن الحجز لحفل الإفطار بكارنيه الكلية فقط و غير مسموح الحجز لأحد .

 

على الجانب الآخر ، تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عددًا من الفعاليات على مستوى كليات الجامعة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للأرض وفي إطار تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى، وذلك للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية كوكب الأرض والحفاظ عليه.

‎وأوضح د.محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الفعاليات تتضمن تنظيم ماراثون جري داخل المدينة الجامعية بمشاركة ما يقرب من 100 طالب بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات والإدمان تحت شعار "لا للتدخين ولا للإدمان".

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‎وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية أمام المكتبة المركزية الجديدة بالحرم الجامعي، لإلقاء الضوء على أهمية استخدام المواد المُعاد تدويرها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، حيث تنظم كلية الصيدلة ورشة عمل حول استخدام التكنولوجيا الحيوية في تدوير مياه الشرب والري، كما تنظم كلية العلوم ورشة عمل حول استخدام الأكياس البلاستيكية في صنع المنتجات بالكروشية، وتنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات بمواد صديقة للبيئة، وتنظم كلية الهندسة ورشة عمل حول آليات تدوير المخلفات، كما تقدم كلية الزراعة نموذجا لتدوير المخلفات الزراعية.

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