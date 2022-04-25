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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: 413 أسرة استفادت من المواد الغذائية لقافلة جامعة القاهرة بقرية المنوات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة التنموية التي أطلقتها الجامعة من خلال طلاب من أجل مصر لقرية المنوات التابعة لمركز البدرشين، وزعت عددا من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستفاد منها نحو 413 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي مع طلاب من اجل مصر تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" وتنظيم القوافل التنموية بهدف تقديم الخدمات المجتمعية وبمشاركة طلاب من أجل مصر.

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من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه ضمانًا لوصول الأغذية للمستحقين لها فقد تم إعداد كشوف بالمستحقين، حيث توجهت القافلة إلى منطقة شارع الجامع الكبير، ومنطقة مركز شباب المنوات، وامتداد شارع مدرسة محمد الفقي، ومنطقة مسجد أبو الظهور

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