رغم الأزمة بفلسطين.. أمريكا: لا نتوقع نقصا في الغذاء بسبب الحرب الروسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه بينما لا تتوقع الولايات المتحدة مواجهة أي نقص في الغذاء نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، تعمل الإدارة الأمريكية على "تعزيز الأمن الغذائي حول العالم" بشكل مستقل ومع الحلفاء.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاء ذلك بعد أن قال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز، أمس الاثنين لمجلس الأمن الدولي، إن الحرب في أوكرانيا قد تسبب نقصًا في الغذاء لدى فلسطين.

وأضاف ميلز لمجلس الأمن: "بسبب العدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا، قد يتفاقم انعدام الأمن الغذائي أكثر في الأسابيع المقبلة، في كل من غزة والضفة الغربية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى".

وتابع: "إننا نشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم مساعدة ملموسة، بما في ذلك المساهمات المالية للأونروا، لتلبية احتياجات الفلسطينيين المعرضين للخطر".

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، كشف عن الصعوبات المالية التي تواجهها منظمته في تقديم الخدمات إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة.

كما حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، مجلس الأمن من نقص الغذاء الوشيك.

وقال: "بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا ، يهدد ارتفاع الأسعار واضطرابات السوق - التي تحدث في جميع أنحاء الشرق الأوسط - مستويات الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية الفقيرة".

