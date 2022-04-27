زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده: أبو بناتي وسندنا وضهرنا



حرصت هدى زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد زاهر من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وعلّقت "هدى" على الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي وابني وصاحبي وابو بناتي ربنا يخليك لينا يارب وميحرمناش منك ابدا سندنا وضهرنا بعد ربنا سبحانه وتعالي وان شاء الله بإذن الرحمن ربنا يعوض صبرك خير السنه دي وتكون سنه النجاح والحب الخير يارب اللهم امين"



وينتظر أحمد زاهر عرض فيلم "فارس" بطولة، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



