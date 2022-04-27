بإطلالة محتشمة.. شذى حسون تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة العراقية شذى حسون، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.



وظهرت «شذي» بإطلالة محتشمة حيث ارتدت عباءة بيضاء منقوشة بالذهبي، واعتمدت ميكاجا بسيطا ، وشعر أشقر منسدلا على كتفيها ، وإكسسوارات بسيطة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

IMG_٢٠٢٢٠٤٢٦_١٩٢٢٢٧



وطرحت النجمة العراقية شذى حسون فى فبراير الماضي كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.



