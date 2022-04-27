إيهاب فهمى يغازل زوجته فى عيد ميلادها: ست الكل ووش السعد

احتفل الفنان ايهاب فهمى بعيد ميلاد زوجته، الموافق اليوم "27 ابريل" وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر إيهاب فهمى صورة تجمعه بزوجته وعلق قائلا " كل سنه وانتى الحب كله وست الكل ووش السعد وسر كل حاجه حلوه وسبب ضحكتى وسبب فرحتى سندى وظهرى الست اللى ب ١٠٠ رجل ربنا مايحرمنى من نعمه وجودك فى حياتى وعقبال ١٠٠ سنه سعاده وصحه وستر.

باحبك Happy birtday Yosra Wageh".

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ويشارك ايهاب فهمى فى دراما رمضان بمسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



