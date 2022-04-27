أخبار الفن| لمحات من حياة الفنانة سناء جميل في ذكرى ميلادها.. أحلام سعيدة 25..حلم "ليلى" يتحقق بحملها بعد 15 عامًا

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فى ذكرى ميلادها .. لمحات من حياة الفنانة سناء جميل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل ، التى حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ السينما والدراما المصرية لما كانت تمتلكه من موهبة استثنائية وقدرة على التنوع، فتارة تجدها امرأة أرستقراطية تتحدث الفرنسية، وأخرى تجسد شخصية سيدة في حارة شعبية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء جميل ..

نشأة سناء جميل



ولدت في مركز ملوي لمحافظة المنيا وذلك في 27 أبريل عام 1930.



وانتقلت مع أسرتها إلى مدينة القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية.



وخلال المدرسة كانت تشارك في العديد من المسرحيات ولكن باللغة الفرنسية، وبعدها قررت أن تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون أن تخبر شقيقها والذي طردها وتبرأمنها، بعد أن علم برغبتها في التمثيل.

عرضت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

انتهت احداث الحلقة 25 من مسلسل “أحلام سعيدة” بمشهد موثر جمع “ليلى” مى كساب وضرتها “شروق” فى إحدى عيادات التحاليل بعد شعور “ليلى” بالارهاق أثناء تواجدهما فى شركة “حازم” للبحث عنه.

وأبلغت الطبيبة “ليلى” بإيجابية تحليل الحمل بعد 15 عاما من زواجها .

يستعد الفنان بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال لإحياء حفل غنائي ضخم احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك يوم الخميس 5 مايو المقبل .

ومن المقرر أن يقام الحفل داخل الحديقة الصينية بأرض المعارض الدولية بمنطقة مدينة نصر، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي

الفئة الأولى “VIP” بمبلغ 750 جنيه

الفئة الثانية “الجولد” بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة “السيلفر” بمبلغ 300 جنيه

عرضت الحلقة 25 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

انتهت احداث الحلقة السابقة بـ انتشار فيديو تظهر فيه ولاء وهي تتعاطي المخدرات مع صديقتها ياسمين من قبل عبد اللع مختار وأرسل أصدقاء طارق الفيديو له وطلب مقابلتها وفي نفس الوقت جمع عبد الله مختار الناس علي المقهي ليشاهدوا الفيديو كما وصل الفيديو لامها وأخيها وعمها.

ذهب طارق أبو الهنا لشريفة هانم واعترف لها بحبه لولاء ورغبته فى مساندتها لتخطى أزمة تعاطيها للادمان.

واخبرته شريفة انها ستتحدث اليها وتقنعها بالموافقة على رؤيته بعدما تركها .