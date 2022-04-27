أحلام سعيدة 25.. حلم "ليلى" يتحقق بحملها بعد 15 عاما

عرضت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

انتهت احداث الحلقة 25 من مسلسل “أحلام سعيدة” بمشهد موثر جمع “ليلى” مى كساب وضرتها “شروق” فى إحدى عيادات التحاليل بعد شعور “ليلى” بالارهاق أثناء تواجدهما فى شركة “حازم” للبحث عنه.

وأبلغت الطبيبة “ليلى” بإيجابية تحليل الحمل بعد 15 عاما من زواجها .

مى كساب

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمصشخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهنالقدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.