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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أسماء جلال في إطلالة جذابة عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال  بإطلالة ساحرة  بصورة سيلفي تبرز جمال ملامحها، مما أثار إعجاب متابعيها.

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وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي مع أسر ياسين  .

 

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

 

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

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