العراق.. مؤشرات على انتهاء وباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن تحوُّرات فيروس كورونا الأخيرة تشير الى انتهاء الوباء، فيما أعلنت عن معدل نسب الملقحين في العراق.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جائحة كورونا لم تنتهِ في العراق وهنالك احتمال من موجة خامسة وسادسة لفيروس كورونا".

وشدد الحلفي على ضرورة "عدم ترك جميع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والالتزام بها"، مبيناً، أن "هناك وفيات وإصابات في مدينة شنغهاي الصينية مع اغلاق للمدينة".

وبشأن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا أكد، الحلفي أن العراق لم يصل الى النسبة المطلوبة التي تضمن تحقق المناعة المجتمعية"، لافتاً الى أن "نسبة الملقحين وصلت الآن الى 25% في حين أنه من المفترض وصولها الى 70% على أقل تقدير".

وتابع، أن" معدل انتشار الوباء عالمياً قليل وبمناطق محددة"، مبيناً، أن "المتحوُّر أُوميكرون أقل شدة من باقي المتحورات وفي حال بقاء تحوُّراته ضعيفة فهي إشارة على انتهاء الوباء".

وسجل العراق امس الثلاثاء، 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 276 شخصاً للشفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بعموم المحافظات.