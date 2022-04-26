مشهد صادم ..جفاف بحيرة عمرها 10 آلاف سنة في العراق|فيديو

عرضت فضائية " العربية " مشاهد لجفاف بحيرة " ساوة " في جنوب العراق ، والتي يرجع عمرها لـ 10 ألاف سنة .

وأظهرت اللقطات جفاف البحيرة بشكل كامل بعد أن كانت مقصدا مهما للسياح لحفاظها على مياهها رغم موقعها في الصحراء .

وفي سياق متصل ، قال مسؤول حكومي عراقي إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.



ويعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن "الخزين المائي المتاح هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50 بالمئة بسبب قلة الأمطار و الواردات القليلة من دول الجوار".