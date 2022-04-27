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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدعوى توظيف أموالهم.. صاحب مصنع ينصب على 29 شخصا بالغربية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (29 شخص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (مالك مصنع للصناعات الخشبية ، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (7,950,000) سبعة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية ، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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