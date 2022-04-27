مراسل إكسترا نيوز بواشنطن: المواطن الأمريكي يعاني قسوة ارتفاع الأسعار|فيديو

قال ياسر نور الدين، مراسل اكسترا نيوز من أمريكا، إنه بعد أن قدمت الإدارة الأمريكية أموالا للأسر الأمريكية، أصبح المواطن الأمريكي يعاني من قسوة الأسعار، خاصة بعد الإرتفاع الكبير الذي تم بأسعار السلع.

وأضاف ياسر نور الدين، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، ان معظم الأمريكيين اضطروا لصرف الأموال التي قدمتها الإدارة الأمريكية، للمواطنين الذين لا يعملون، وأيضا للأطفال.

وتابع مراسل اكسترا نيوز من أمريكا، أن بعض السلع أصبحت غير موجودة،وإذا كانت موجودة ارتفع سعرها بشكل كبير.

الإدارة الأمريكية تقوم بضخ أكثر من مليون برميل يوميا، ورغم ذلك لم يشغل بال المواطن الأمريكي، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية .