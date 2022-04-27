كنت مسئولة الأكل.. سهام جلال تروي كواليس مشاركتها في "حرب إيطاليا".. فيديو

حلت الفنانة سهام جلال، ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "نص الحدوتة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وتحدثت الفنانة سهام جلال، عن كواليس مشاركتها في فيلم "حرب إيطاليا"، قائلة: "شاركت في فيلم "حرب إيطاليا"، والجميع تفاجأ بوجودي وبمشاركتي في الفيلم لأن الذي رشحني للدور هو المنتج".

وأشارت: "اتبسطت جدا أما قرأت الدور، وسافرنا قعدنا شهر في إيطاليا"، مردفة: "كنت مسئولة عن الأكل في إيطاليا".

واسترسلت: "زهقنا من الأكل الإيطالي وكنا عايزين نأكل حاجة مصري، وقررت أنا والفنان خالد صالح أننا نذهب للسوبر ماركت نشتري حاجات نعمل بيها أكل مصري".



وأوضحت: "عملنا صينية بطاطس ورز بالشعرية وسلطة"، مؤكده: "أنا شاطرة جدا في الطبخ".