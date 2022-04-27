عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تكليف الرئيس السيسي.. المالية: نستهدف الوصول بمعدل الدين المحلي إلى 80%

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع تصور مكتمل حول اجراءات الدولة نحو تقليص فاتورة الدين العام المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز احساس المواطنين بجني ثمار التنمية والإجراءات الإصلاحية.


وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة سابقة لـ صدى البلد إن وزارته أعدت استراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط إذ تستهدف بالوصول لمعدلات الدين العام المنضبطة بحلول العام المالي 2025/2024 والتي تستهدف الوصول بنسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ80%.

غدا.. المالية تستكمل صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل

المالية: التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق بشكل كبير توقعات «ستاندرد آند بورز»


أكد وزير المالية أن وزارته نجحت خلال الأعوام المالية السابقة في الوصول بالدين العام المحلي لما يقارب 97% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 بعد أن تجاوز حدود غير مسبوقة في السنوات السابقة، موضحا أنه الوزارة تستهدف تحقيق معدلات دين عام منضبطة تبلغ أقل من 90 حتى 89% من نفس الناتج خلال العام المالي الجاري وصولا لـ 80 % في الأعوام المالية المقبلة وفقا لمخططات واضحة.

في المقابل كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية عن استهداف زيادة الإيرادات العامة من خلال البحث عن وسائل تمويلية خارج الصندوق و التي تتضمن اعادة النظر في برنامج الطروحات الحكومية واستئنافه من جديد بالإضافة للدخول للأسواق الدولية من خلال طروحات السندات الدولية بما في ذلك السندات بالدولار و اليورو و الين الياباني والخضراء بما يوازي 26 مليار دولار خلال العام الماليين الجاري والقادم .

أشار التقرير إلي أن الحكومة تستهدف أن يكون لها حصصا داخل السوق العالمي للسيطرة على معدلات التضخم بالإضافة لتقليل الأثار التي سببتها جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار التقرير إلي وجود مستهدفات لتعظيم العائد على أصول الدول من خلال تبني سياسات سليمة للتسعير الذي يغطي التكلفة في إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج و المضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تجسين تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتجسين الخدمات المقدمة وتحفيز التوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصوصا في مجالات الاستثمار وإدارة أصول الدولة.

وذكر التقرير أن هذه الاجراءات تتضمن أيضا رفع كفاءة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة و الأماكن المستهدفة وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة فللفئات الأولي بالرعاية.

المالية وزير المالية جائحة كورونا وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 26..السيسي: نرفض أي محاولة لتوريط الجيش في صراعات خارجية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

ترشيحاتنا

بعد عودة محاسب "بطلوع الروح".. المنتج الصباح: أشكر الأجهزة الأمنية في مصر ولبنان.. فيديو

تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين ..فيديو

الإدريسي : توجيه للفلاحين بتكوين عائد ومردود اقتصادي من زراعة القمح |فيديو

مايكروسوفت ترصد 240 هجوما سيبرانيا روسيا يساعد على تدمير عشرات الأهداف في أوكرانيا

تلاعب بالمشاعر | نورهان : لا أشاهد برامج رامز جلال .. فيديو

بتوجيه من القيادة السياسية|رئيس جامعة طنطا: تعيين 99 معيدًا بكلية الطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ