نورهان: ارتفاع سقف التوقعات سبب خلاف السقا ومها أحمد

قالت الفنانة نورهان إن مشكلة الفنانة مها أحمد التي أثارت الجدل مؤخرا حول خلافها مع عدد من الفنانين، قد يكون ناتج من ارتفاع سقف توقعاتها في الآخرين، في حين أن الأمر قد لا يحتمل كل هذا الجدل.



وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مها أحمد معملتش حاجة غلط، والفكرة كلها في خفض سقف التوقعات عشان لا نصدم في الطرف الآخر، خاصة إذا كان الطرف التاني مش عارف أو مش في دماغه الموضوع أصلا"، موضحة أن مها أحمد كان عندها توقعات كبيرة تجاه بعض الفنانين بحكم العشرة والعطاء وحجم العلاقات وهو ما كان سببا في المشكلة.



على الجانب الآخر، قالت نورهان "أنا معنديش مشكلة أتحجب أبدا، بالعكس بحبه جدا، وظهور بالحجاب في المسلسل حصل على إشادة واسعة من الجمهور والمقربين، وحد منهم قالي إن دا نتيجة اختياراتي السابقة المميزة ساعدتني في الحصول على دور البطولة دا".

