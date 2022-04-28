محمد محي: معنديش مواصفات لفتاة أحلامي.. وأول حب ليا كانت أطول مني

قال المطرب محمد محيي، إنه لا توجد لديه مواصفات معينة لـ فتاة احلامه، مضيفا:" معنديش مواصفات معينة، و لازم نكون انا وشريكة حياتي متفاهمين ".

وأضاف محمد محيي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مواصفات فتاة أحلامي مش مهمة واول حب ليا كانت أطول مني بكتير".

وتابع محمد محيي :" اصحابي كانوا بيتريقوا عليا لان اول حب في حياتي كانت أطول مني بشكل كبير ".

واكمل محمد محيي:" ساعات بدخل في قصة حب في فترة الطفولة ومحدش بيعرف عنها ولا اتحدث مع احد مطلقا عن قصة الحب ولا أبوح بـ حبي لمن أعجب به ".

ولفت محمد محيي :" في فترة الجامعة حبيت واحدة وعملت اغاني عشانها ولكن لم اعترف لها بحبي مطلقا وكان الأمر يقتصر على نظرات فقط ".

