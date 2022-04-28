عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محي: معنديش مواصفات لفتاة أحلامي.. وأول حب ليا كانت أطول مني

محمد محيي
محمد محيي

قال المطرب محمد محيي، إنه لا توجد لديه مواصفات معينة لـ فتاة احلامه، مضيفا:"  معنديش مواصفات معينة، و لازم نكون انا وشريكة حياتي متفاهمين ".

 

وأضاف محمد محيي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،  :"  مواصفات فتاة أحلامي مش مهمة واول حب ليا كانت أطول مني بكتير".

 

وتابع محمد محيي :" اصحابي كانوا بيتريقوا عليا لان اول حب في حياتي كانت أطول مني بشكل كبير ".

 

واكمل محمد محيي:" ساعات بدخل في قصة حب في فترة الطفولة ومحدش بيعرف عنها ولا اتحدث مع احد مطلقا عن قصة الحب ولا أبوح بـ حبي لمن أعجب به ".

 

ولفت محمد محيي :" في فترة الجامعة  حبيت واحدة وعملت اغاني عشانها ولكن لم اعترف لها بحبي مطلقا وكان الأمر يقتصر على نظرات فقط ".
 

محمد محيي الحب ياسمين عز كلام الناس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

سيراميكا كليوباترا يواصل تعميق جراح بيراميدز بالفوز 1-0 فى الدوري الممتاز.. صور

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

ترشيحاتنا

ماذا أفعل؟!.. موسمياني: سألعب بنفسي لكي نسجل أهدافا

أخبار التوك شو.. طريقة إحياء ليلة القدر؟ | مجدي عاشور يجيب.. تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين

تامر عبدالمنعم: لا يوجد خلاف مع مادلين وكانت متواجدة معي في "الضاهر".. فيديو

أفضل دعاء فى ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

مايكروسوفت: الجيش الروسي استعان بـ"هاكرز" في حرب أوكرانيا

موسيماني: تاو يهدر فرصا سهلة.. كل المهاجمين شاركوا ولم يسجلوا أمام الطلائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ