متابعة مستوى أداء الخدمات للمواطنين بقرى الحسنة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة عدد من قري المركز والمدينة وهي ( أم شيحان _ وادي العمرو _ أم قطف )،. وذلك لمتابعة مستوي أداء الخدمات المقدمه للمواطنين بكل قرية وحل المشاكل التي تواجههم .. حيث بدات الجوله بالمرور علي قرية أم شيحان ، تفقد خلالها سد الروافعه للتأكد من عدم وجود معوقات أو مخالفات تعطل حركة المياه به والتأكد من عمله وتحمله لكميات الأمطار بكفاءه عالية بإعتباره من أكبر السدود التي أقامتها الدوله بوسط سيناء، من أجل حجز مياه السيول علي مجري وادي العريش .

وشملت الجولة تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعه أعمال النظافة العامة بالطرق ومستوي الخدمات والمرافق وشدد سيادته علي ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمه للمواطنين .

كما تم المرور علي قرية وادي العمرو ..حيث تفقد مبني الوحده المحليه ووجه رئيس القرية بضرورة المتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين وتنفيذ طلبات المواطن مع الإطمئنان علي توافر الخدمات اللازمه والتواصل المستمر مع الأهالي لتلبية احتياجاتهم.

كما تجول في شوارع القرية للتأكد من الحاله العامه للنظافه ، ونبه علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد المستمر في الشارع مع العاملين بمنظومة النظافة للمتابعة اليومية مع إستخدام كافة الإمكانيات المتاحه لتحقيق أكبر إنجاز في أقل مده ممكنه، مؤكداً علي أنه سيتابع يوميآ منظومة النظافة وسيتابع مؤشرات الأداء بكل قرية لتحقيق مصالح وخدمة الأهالي .

الخدمه الطبية

وتم المرور ، كذلك علي قرية أم قطف بمركز الحسنه ..حيث تم تفقد مبني الوحده الصحية الجديد والذي تم الإنتهاء من جاهزيته بهدف تقديم الخدمه الطبية اللازمه للمرضي بمختلف التخصصات لتلقيهم أفضل خدمة طبية والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية للأهالي بالقرية .



وأكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة أنه حريص علي أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة للإطمئنان علي سير الأعمال والمتابعة وتقييم الأداء بكل قرية لتحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمه لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين بقري المركز والمدينة.