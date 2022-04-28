عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة مستوى أداء الخدمات للمواطنين بقرى الحسنة

بغدادي يتفقد قري
بغدادي يتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة عدد من قري المركز والمدينة وهي ( أم شيحان _ وادي العمرو _ أم قطف )،. وذلك لمتابعة مستوي أداء الخدمات المقدمه للمواطنين بكل قرية وحل المشاكل التي تواجههم .. حيث بدات الجوله بالمرور علي قرية أم شيحان ، تفقد خلالها  سد الروافعه للتأكد من عدم وجود  معوقات أو مخالفات تعطل حركة المياه به والتأكد من عمله وتحمله لكميات الأمطار بكفاءه عالية  بإعتباره من أكبر السدود التي أقامتها الدوله بوسط سيناء، من أجل حجز مياه السيول علي مجري وادي العريش .

وشملت الجولة تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعه أعمال النظافة العامة بالطرق ومستوي الخدمات والمرافق وشدد سيادته علي ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمه للمواطنين .

كما تم المرور علي قرية وادي العمرو ..حيث تفقد مبني الوحده المحليه ووجه  رئيس القرية بضرورة المتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين وتنفيذ طلبات المواطن مع الإطمئنان علي توافر الخدمات اللازمه والتواصل المستمر مع الأهالي لتلبية احتياجاتهم.

كما تجول  في شوارع القرية للتأكد من الحاله العامه للنظافه ، ونبه  علي جميع  رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد المستمر في الشارع مع العاملين بمنظومة النظافة للمتابعة اليومية مع إستخدام كافة الإمكانيات المتاحه لتحقيق أكبر إنجاز في أقل مده ممكنه،  مؤكداً  علي أنه سيتابع يوميآ منظومة النظافة وسيتابع مؤشرات الأداء بكل قرية لتحقيق مصالح وخدمة  الأهالي .

 

الخدمه الطبية

 

 

وتم  المرور ، كذلك علي قرية أم قطف بمركز الحسنه ..حيث  تم تفقد مبني الوحده الصحية الجديد والذي تم الإنتهاء من جاهزيته بهدف تقديم الخدمه الطبية اللازمه للمرضي بمختلف التخصصات لتلقيهم أفضل خدمة طبية والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية للأهالي بالقرية .

 


وأكد  المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة أنه حريص علي أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة للإطمئنان علي سير الأعمال والمتابعة وتقييم الأداء بكل قرية لتحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمه لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين بقري المركز والمدينة.

txt

محافظ شمال سيناء يسلم عقود التجمعات التنموية الجديدة علي المنتفعين ..فيديو

الحسنة مستوى الخدمات المقدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

دعما للحلفاء.. بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان في مايو

بينها السلاحف والتماسيح.. خمسة أنواع من الزواحف مهددة بالانقراض حول العالم

سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسية والدفاعية

ليلة القدر.. أعمالها ودعاء واحد يجمع لك خيري الدنيا والأخرة والفوز والنجاة

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

النوم 6 ساعات فيما أقل يصيب بالاكتئاب والإرهاق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ