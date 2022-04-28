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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بمذاق جديد

مسقعة بالبشاميل
مسقعة بالبشاميل

يقدم الشيف محمد طريقة عمل صينية المسقعة بالبشاميل بمذاق جديد وشكل مشهى ولذيذ ومغذٍ. 

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المكونات 

1\2  كيلو لحمة مفرومة حمراء.
3/4 كيلو باذنجان رومى.
3  فلفل رومى أخضر "للقلى".
2  بصلة متوسط الحجم.
4  فصوص ثوم.
2  طماطم متوسط الحجم.
2  فلفل رومى أخضر "لخلطة اللحمة".
3  ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
ليمونة.
2  ملعقة كبيرة خل.
ملعقة صغيرة ممتلئة كمون ناعم.
ملعقة صغيرة بهار مشكل.
ملح.
فلفل أسود.

مقادير البشاميل

لتر لبن.
3  ملاعق كبيرة زبدة.
3  ملاعق كبيرة دقيق.
رشة فلفل أسود.
رشة بهار مشكل.
وللوجه جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير 

على النار حمرى البصل والثوم المفرومين ناعم حتى يأخذان اللون الذهبى وأضيفى اللحمة والفلفل الأسود والبهارات والكمون.
بعد أن تتحمر اللحمة ويتغير لونها أضيفى الفلفل الأخضر المقطع شرائح رفيعة وبعد أن يذبل أضيفى صلصة الطماطم والطماطم المضروبة ضربة خفيفة والخل والليمون.
يترك على النار حتى تتعصج وتتسبك الطماطم، ويجب أن تجف وتتشرب اللحمة كل الصوص.
اقلى الفلفل والباذنجان بدون قشرة وصفيهم على ورق المطبخ جيداً من الزيت.
جهزى البشاميل بأن تذيبى الزبدة وبمجرد أن تسخن ضيفى إليها الدقيق وحمريه حتى يتحول لونه إلى الذهبى.
أضيفى اللبن الفاتر وقلبى على نار متوسطة حتى تحصلى على القوام المطلوب.
فى طاجن الفرن ضعى ملعقة من البشاميل ووزعيها جيداً.
وزعى طبقة من الفلفل المقلى والباذنجان ثم طبقة من اللحم المعصج بخلطة المسقعة وبعدها ملعقة كبيرة من البشاميل، وكرريها، أى طبقة من الباذنجان فطبقة من اللحمة ثم البشاميل، ووزعى على الوجه باقى كمية البشاميل والجبن الموتزاريلا المبشور.
تدخل فرنا ساخنا حتى تتسبك وتتشرب الصوص لمدة 10 دقائق، ثم تفتح الشواية لإكساب الوجه اللون الذهبى الجذاب. 

الفلفل الأسود البشاميل طريقة التحضير البصل والثوم طريقة عمل المسقعة مسقعة بالبشاميل لحمة مفروم فصوص ثوم بهارات ​​​​​​​health

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