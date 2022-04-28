البحرين.. السفارة اليابانية تعلن فتح باب المشاركة على جائزة فن المانجا

أعلنت السفارة اليابانية في مملكة البحرين فتح باب التنافس على الجائزة الدولية السادسة عشرة لفن المانجا، وهي جائزة سنوية تقدّمها وزارة الخارجية في اليابان بالتعاون مع مؤسسة اليابان للمبدعين في فن المانجا “القصص المصورة” .

وأشار الإعلان الذي نشرته « أخبار الخليج » إلى أنه سيتم قبول طلبات المشتركين خلال الفترة من الجمعة 15 إبريل 2022 حتى 18 يوليو 2022، على أن يتم تقديم الاستمارات إلى السفارة اليابانية في مملكة البحرين إما عن طريق البريد الالكتروني وإما البريد الخاص بالسفارة .

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية‭ ‬للمانجا‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2007‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بهدف‭ ‬مكافأة‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬المانجا‭ ‬والذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وفي‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬لهذا‭ ‬الفن،‭ ‬وتقام‭ ‬الجائزة‭ ‬سنويًا‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭.‬

تمنح‭ ‬‮«‬الجائزة‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬المانجا‭ ‬ضمن‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة،‭ ‬أما‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية‭ ‬فسيحوزون‭ ‬‮«‬الجائزة‭ ‬الفضية‭

و‬سيتم‭ ‬دعوة‭ ‬المتسابقين‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المؤسسة‭ ‬اليابانية‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬وخلال‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ (‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭) ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬مبدعي‭ ‬المانجا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيارة‭ ‬شركات‭ ‬النشر‭ ‬والقيام‭ ‬بجولات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المحلية‭ .‬