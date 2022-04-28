ناقدة فنية تشيد بمصطفى شعبان: يصعب توقع خطواته

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل “دايما عامر” بطولة الفنان مصطفى شعبان ، الذى يعرض ضمن الماراثون الرمضانى 2022.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصطفى شعبان يقدم نمطا جديدا مختلفا عما اعتاد أن يقدمه في السنوات الأخيرة، من خلال مسلسل دايما عامر الذي يطرح من خلاله مشاكل التعليم، بين أطراف العملية التعليمية، المدرسين والطلاب ومناهج التعليم وفلسفته، كل ذلك في إطار من الكوميديا الاجتماعية".

وأضافت ماجدة خير الله: “مسلسل دايما عامر من تأليف وإخراج مجدي الهواري، وبطولة لبلبلة وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله ومحمد محمود، ومجموعة من النجوم الشباب، ومصطفى شعبان فدم العام الماضي مسلسل ملوك الجدعنة وسبقه عدة أعمال قدم فيها دور الرجل المزواج بتنويعات مختلفة، ومعظم أدواره لا تخلو من روح الكوميديا ، التي يبرع في تقديمها بداية من فيلم خلي الدماغ صاحي، النعامة والطاووس، ومسرحية ”تحب تشوف مأساة؟ بالطبع لأ" تأليف لينين الرملي".

وأوضحت ماجدة خير الله: “ميزة مصطفى شعبان قدرته واستعداده لتلون أدائه، بحيث يصعب أن تتوقع خطوته التالية”.

بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “دايما عامر”، بأحداث مثيرة حيث سافر مصطفى شعبان الي الاقصر بصحبة طلاب المدرسة وطلبت مديرة المدرسة التي تجسدها الفنانة لبلبلة ان يهتم "شعبان" بالطلاب ولايتركهم وحدهم، فيما ضربت الغيرة المدرسين وبدأوا في كره بعضهم.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.



أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاحن ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.