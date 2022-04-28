دفن سائق سيارة ملاكي عقب سقوطها من أعلى كوبري السواح بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر انقلاب سيارته بترعة الإسماعيلية، أعلى كوبرى السواح، وذلك عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية،

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري السواح، بترعة الإسماعلية في شبرا الخيمة ووفاة قائدها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة قائدها 50 عام مقيم المطرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.