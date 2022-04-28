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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أخرى يهدد أمن أوروبا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، من استمرار تصدير الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، ما يشكل خطرا على أمن أوروبا.

 

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم، الخميس، خلال رده على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس التي تحدثت عن ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا.

 

وقال بيسكوف: "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

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لا ننصح باختبار صبرنا.. روسيا توجه تحذيرا شديدا للغرب

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وجهت اليوم الخميس، تحذيرًا شديد اللهجة للدول الغربية - وخاصة بريطانيا- بشأن تشجيع أوكرانيا لاستهداف الأراضي الروسية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت زاخاروفا إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يُستخدم" من قبل الغرب، وطلبت من الدول الأجنبية التوقف عن محاولة اختبار صبر روسيا.

وهددت بالرد القاس من روسيا على أي استفزازات قائلة "لا يمكن أن يستمر مثل هذا العدوان على روسيا دون رد.. نود أن تأخذ كييف والعواصم الغربية على محمل الجد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن المزيد من الاستفزازات التي تدفع أوكرانيا إلى توجيه ضربات ضد المنشآت الروسية ستقابل برد قاس مننا".

وأضافت: "لن يمثل بالضرورة وجود مسؤولين غربيين في مراكز صنع القرار بأوكرانيا مشكلة بالنسبة لإجراءات الاستجابة الروسية. لكن لا ننصح بمواصلة اختبار صبرنا".

واستشهدت بتصريح وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي بحق أوكرانيا في توجيه ضربات إلى أهداف على الأراضي الروسية، قائلة إن كلماته قد اعتُبرت في كييف بمثابة دعوة للعمل.

وأضافت: "بعبارة أخرى، كان هيبي يدعو بشكل فعال كييف إلى استخدام الأسلحة التي توفرها دول الناتو".

وأشارت إلى أن الحكومة الأوكرانية كانت مجرد دمية للغرب بدون استقلال، لافتة إلى أن قرارات زيلينسكي تعتمد بالكامل على الأجانب.

الرئاسة الروسية أوكرانيا روسيا الخارجية البريطانية أمن أوروبا

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