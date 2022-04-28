خناقة ستات.. حبس المتهمين بقتل مسن في مشاجرة بأوسيم

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس متهمين بقتل مسن بسبب خلافات عائلية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.



كشفت التحريات الأولية، أن سبب الخلاف يعود إلى نشوب خلافات عائلية بين سيدة وزوجة شقيق زوجها - سلفتها، فاستعانت السيدة بأفراد من أسرتها، وتشاجروا مع حماها، وشقيق زوجها، وزوجته، وتبادلوا التراشق بالحجارة، وخلال المشاجرة؛ أصيب عم السيدة برأسه، ما أسفر عن مصرعه.



البداية عندما تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا يفيد في وفاة أحد الأشخاص، أثناء اشتراكه في مشاجرة، بسبب خلافات عائلية بأوسيم.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ وأن خلافات عائلية بين عائلتين؛ أدت إلى نشوب مشاجرة بينهم، مما أدى إلى مقتل مسن.



وبإعداد الأكمنة؛ حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.