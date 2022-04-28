الأمن التونسي يضبط 22 شخصا قبل اجتيازهم الحدود البحرية

بطريقة غير شرعية..

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من ضبط 22 شخصا، من بينهم 15 شخصا يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، و7 تونسيين قبل الشروع في اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.



وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس داهمت أحد المنازل المهجورة وتم ضبط 15 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



كما تمكنت في نفس اليوم دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمنطقة قليبية من ضبط 7 تونسيين بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبمراجعة النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.