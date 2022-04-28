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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. الأمن يوجه ضربة جديدة للإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من المطلوبين على ذمة أحكام قضائية تتعلق بجرائم إرهابية.

وأكدت في بيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمحافظة سوسة الساحلية، تمكنت  من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مطلوب لـ"الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر بحقه حكم يقضي بسجنه لمدة سنة.

كما ألقت أيضا بمدينة بنقردان الجنوبية، القبض على تكفيريين اثنين مطلوبين وصادر بحقهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة 8 سنوات والثاني لمدة سنتين.

بجانب إلقاء القبض على تكفيريين اثنين أيضاً في محافظة بنعروس الشمالية، وصادر بحقهما أحكام تقضي بسجن الأول لمدّة سنة واحدة و6 أشهر والثاني لمدّة سنة واحدة.

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والثلاثاء،ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر تكفيري بمنطقة نابل لانتمائه لتنظيم إرهابي وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 36 عاما.

وذكر بيان للداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمدينة "نابل" الساحلية، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري، مطلوب على ذمة أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة.

وأضاف البيان أنه تم عرض الواقعة على النيابة العامة التى قررت اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

وسبق أن أفاد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بأنّ الأوضاع الأمنية طيّبة مؤكّدا أنّ المسألة الخاصّة بالإرهاب تحت السيطرة والعمل جارٍ على الحد من استقطاب عناصر جديدة.

وأوضح أن ''الوضع الأمني طيّب جدا ومسألة الإرهاب، أريد أن أؤكّد أنّ الأمر تحت السيطرة ولم يعُد هناك خوف كبير ونريد إيقاف التيار الخاصّ باستقطاب عناصر جديدة ''.

وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".​​​​​

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