بعد منع ترشحه.. بلاغ ضد مخالفات جمعية اللاعبين المحترفين

قرر احمد عبدالقادر ميدو المرشح المحتمل علي منصب رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التقدم بشكري رسمية لدي الجهات المعنية ضد جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني وذلك علي خليفة منعه من استلام اوراق ترشيحه علي هذا المنصب .



وحصل ميدو علي مستندات تندرج تحت طائلة المخالفات الادارية والمالية لعرضها علي الجهات المختصة للتحقق منها.



وأكد ميدو انه حصل على مخالفات تحميل توقيع رئيس الجمعية علي سفره الي الصين لمقابلة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بالصين رغم عدم وجود جمعية هناك والحصول علي بدل سفر

وأكد ميدو انه يمتلك عده مستندات سيقدمها للجهات المختصة وذلك من اجل تحقيق العادلة