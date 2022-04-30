باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

أثار مقطع فيديو التساؤلات بشأن حالة الرئيس الروسي بوتين الصحية ، إذ ظهر وهو يرتجف.

ووفقا لصحيفة “ إندبندنت ” البريطانية، يظهر في اللقطات أن بوتين يعاني على ما يبدو من رعشات في يده ورجله عندما رحب بالزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع منتصف فبراير، قبل أيام فقط من غزوه لأوكرانيا.

باركنسون



كذلك شوهد بوتين وهو يمسك إحدى يديه على صدره بينما الأخرى قبضة مغلقة، مما أثار تكهنات على الإنترنت بأنه قد يكون مصابًا بمرض باركنسون، وعندما بدأت يده ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، شدها بوتين بالقرب من صدره، في محاولة واضحة لوقف الاهتزاز.

ولمعرفة الحالة الصحية لرئيس روسيا بوتين .. تابع الفيديو جراف التالي: