عدم العمل مع المطربين الأنانيين..عمرو مصطفى يكشف وصية والدته لأول مرة|فيديو

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن وصية والدته له قبل وفاتها عدم العمل مع المطربين الذين تخلوا عنه وكانوا أنانين في التعامل معه، قائلا "بعد وفاة أمي حسيت إنى لازم اسمع كلامها اللي قالته لي ومكنتش بعمل معظمه وتوصياتها ليا في شغلي وهنفذ كل كلامها".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل قراراته الخاصة بعمله لنفسه فقط هو تنفيذ وصية والدته، وتابع باكيا: "كل اللي بعمله الفترة الجاية تنفيذ وصية أمي ورايح اعمل لها عمرة وكانت اجمل حاجة في حياتي".

وأكمل: "مشواري الفني اللي جاي هيبقى قوي أوي، ولما بفتكر أمي بتعب وكانت بتنصحني مشتغلش مع ناس معينة وأنا هفضل اعمل الخير لكن لناس تستاهل الخير ده ولازم اللي اعمل له الخير هو كمان يعمل خير قدامه".

