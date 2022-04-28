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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دايما عامر الحلقة 27.. لبلبة تطلب من مصطفى شعبان تقديم استقالته

دايما عامر
دايما عامر

بدأت احداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلىسل دايما عامر، بأحداث مثيرة  حيث تنمر تلاميذ المدرسة الإنترناشونال على زميلة لهم، مصابة بمرض البهاق، وأدى الأمر إلى الاعتداء على بعضهن البعض بالضرب، أثناء الرحلة المدرسية بأسوان.

وطلبت ميس زهرة التي تجسدها الفنانة لبلبة من "مستر عامر" وهو الفنان مصطفى شعبان التقدم باستقالته فور عودتهم إلى القاهرة.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

دايما عامر الحلقة 26.. مصطفي شعبان يسافر إلى الأقصر.. وغيرة بين المدرسين


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان البيوت المصرية ميرنا نور الدين العمل الفنانة صلاح عبد الله

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