مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

روجر دي سا .. مساعد كيروش في تدريب المنتخب المصري، جنوب أفريقي، خاض العديد من التجارب والتي تتمثل في كونه لاعب سلة سابق ثم اتجه نحو الساحرة المستديرة، في مركز حراسة المرمى مع أندية ( بيدفيست و صن داونز).

وبعد ذلك درب العديد من الفرق الكروية والتي أبرزها أياكس كيب تاون وأورلاندو بايرتس ثم تولى تدريب المنتخب المصري كمساعد للبرتغالي كارلوس كيروش .. الحديث هنا عن المدرب الجنوب إفريقي روجر دي سا.

صاحب الـ 58 عاما، يتحدث مع “صدى البلد” عن فترة تواجده مع منتخب مصر، وحسم جدل العديد من القضايا التي شهدتها الفترة الأخيرة، وتوقعه بإعادة مباراة مصر والسنغال من عدمها.

ما تقييمك لفترة عملك مع المنتخب المصري؟

خضت تجربة مميزة مع منتخب مصر تتمثل في 7 شهور، بالنسبة لي هي فترة ممتعة ونحن نجحنا حيث استطعنا قيادة منتخب مصر من المركز العشرين إلى المركز الرابع في إفريقيا، لقد لعبنا مباريات جيدة لكن لم يُحالفنا الحظ، في النهاية أنا راضي عن فترتي.

ولمتابعة حول ماذا قال روجر دي سا .. مساعد كيروش عن المنتخب.. تابع الفيديو جراف التالي:



