عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

روجر دي سا
روجر دي سا

روجر دي سا .. مساعد كيروش في تدريب المنتخب المصري، جنوب أفريقي، خاض العديد من التجارب والتي تتمثل في كونه لاعب سلة سابق ثم اتجه نحو الساحرة المستديرة، في مركز حراسة المرمى مع أندية ( بيدفيست و صن داونز).

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

أمير عزمي مجاهد: إيهاب جلال ملوش ضهر

وبعد ذلك درب العديد من الفرق الكروية والتي أبرزها أياكس كيب تاون وأورلاندو بايرتس ثم تولى تدريب المنتخب المصري كمساعد للبرتغالي كارلوس كيروش .. الحديث هنا عن المدرب الجنوب إفريقي روجر دي سا.

صاحب الـ 58 عاما، يتحدث مع “صدى البلد” عن فترة تواجده مع منتخب مصر، وحسم جدل العديد من القضايا التي شهدتها الفترة الأخيرة، وتوقعه بإعادة مباراة مصر والسنغال من عدمها.

 

 ما تقييمك لفترة عملك مع المنتخب المصري؟

خضت تجربة مميزة مع منتخب مصر تتمثل في 7 شهور، بالنسبة لي هي فترة ممتعة ونحن نجحنا حيث استطعنا قيادة منتخب مصر من المركز العشرين إلى المركز الرابع في إفريقيا، لقد لعبنا مباريات جيدة لكن لم يُحالفنا الحظ، في النهاية أنا راضي عن فترتي.

ولمتابعة حول ماذا قال روجر دي سا .. مساعد كيروش عن المنتخب.. تابع الفيديو جراف التالي:


 

روجر دي سا كيروش المنتخب المصري جنوب أفريقي صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

لسة عازب| أبرز تصريحات مصطفى شعبان في برنامج حبر سري.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

تقارير: محمد أوناجم أولى صفقات الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي

من العصر الترياسي.. العثور على بقايا ديناصور في سويسرا

خلال ليلة واحدة.. روسيا تدمر 112 هدفا عسكريا في أوكرانيا

شيخ المسرح العربي.. رحلة زكي طليمات من مراقبة القردة إلى نهضة المسارح العربية

نفس محرك سيفيك Si.. أكيورا تكشف تفاصيل وأسعار "انتجرا 2023"

كل ما تريد معرفته عن مقابلات المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

فيديو

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ