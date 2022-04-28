مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

قبل أن يصبح مدرب كرة قدم، خاض العديد من التجارب والتي تتمثل في كونه لاعب سلة سابق ثم اتجه نحو الساحرة المستديرة، في مركز حراسة المرمى مع أندية ( بيدفيست وصن داونز).

وبعد ذلك درب العديد من الفرق الكروية والتي أبرزها أياكس كيب تاون وأورلاندو بايرتس ثم تولى تدريب المنتخب المصري كمساعد للبرتغالي كارلوس كيروش .. الحديث هنا عن المدرب الجنوب إفريقي روجر دي سا.

صاحب الـ 58 عاما، يتحدث مع “صدى البلد” عن فترة تواجده مع منتخب مصر، وحسم جدل العديد من القضايا التي شهدتها الفترة الأخيرة، وتوقعه بإعادة مباراة مصر والسنغال من عدمها.

وإليكم تفاصيل الحوار كالتالي:.

- في البداية ما تقييمك لفترة عملك مع المنتخب المصري؟

خضت تجربة مميزة مع منتخب مصر تتمثل في 7 شهور، بالنسبة لي هي فترة ممتعة ونحن نجحنا حيث استطعنا قيادة منتخب مصر من المركز العشرين إلى المركز الرابع في إفريقيا، لقد لعبنا مباريات جيدة لكن لم يُحالفنا الحظ، في النهاية أنا راضي عن فترتي.

- هل تحدث معك أحد للعمل في الجهاز الفني مع إيهاب جلال؟

لم يتحدث معي أحد حتى الآن بخصوص الاستمرار في الجهاز الفني لمنتخب مصر، انا عقدي ممتد حتى ديسمبر 2022، أناقش العروض التي معي حالياً وسأحسم موقفي خلال الفترة المقبلة.

- هل ترحب بانضمامك للجهاز الفني للأهلي تحت قيادة موسيماني كمدرب عام إذا كان لديك عرض؟

أرحب بتدريب النادي الأهلي، ليس لدي مشكلة في ذلك، مثلما كنت مساعد لكيروش من الممكن أن أكون مساعد لموسيماني ولكن هذا يتوقف على دوري المطلوب في الجهاز ومرتبي الشخصي.

- البعض أكد أن كيروش كتب في تقريره أن وائل جمعة وعصام الحضري لا يصلحون بالجهاز الفني للمنتخب المصري ، فهل هذا صحيح؟

لا لم يحدث ذلك، عصام الحضري ووائل جمعة محترفين، وكانوا يقومون بدور جيد مع منتخب مصر، لم يبخلوا مع الفريق في أي شيء، ولم يكتب كيروش ذلك في تقريره.

-ما الأزمة التي حدثت بين محمد شريف وكيروش والتي أدت إلى استبعاده من المنتخب الوطني؟

لا توجد أزمة بين كيروش ومحمد شريف، لا مشكلة شخصية بينهما مثلما صور البعض، الفكرة تكمن في احتياجات الفريق نحن كنا نبحث عن مهاجم لديه مواصفات معينة تتمثل في كونه لديه خبرة وسريع

- ما أبرز الكواليس التي حدثت بين كيروش واللاعبين في غرفة الملابس؟

كيروش دائماً ما كان يسعى لتحفيز اللاعبين قبل المباريات الكبرى، بمساعدة اللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح بالتأكيد، لم تحدث بينهما أي مشاكل، وكانت علاقته رائعة بجميع اللاعبين.

- هل لم يكن لضياء السيد دور حقيقي في المنتخب المصري كما يقول البعض؟

بالعكس ضياء السيد مدرب محترف وكان مفيد جداً بالنسبة للفريق، فهو كان دائماً يقدم تقارير مسبقة عن اللاعبين قبل اختيار القائمة في أي تجمع للمنتخب، ولديه معرفة واسعة عن اللاعبين، وكان يقدم العديد من الاقتراحات الفنية الجيدة.

- نريد أن نعرف قصة الرجل الذي حاول مهاجمة محمد صلاح داخل الفندق بالسنغال؟

أجاب ضاحكاً، لا لم يحدث ذلك، هذا خبر جديد بالنسبة لي، لم أرى أو أسمع عن هذه الواقعة، أعتقد أنها غير صحيحة.

- ما رأيك في قول بعض الناس إن محمد صلاح يتدخل في تشكيل المنتخب المصري؟

صلاح لاعب محترف في نادي كبير مثل ليفربول، لم يحدث مطلقاً أنه تدخل في التشكيل او الفنيات الخاصة بالفريق.

- قال البعض إن وائل جمعة هو الذي أشرك مصر أمام السنغال باقتراح البدء برامي ربيعة في الأساس ، فهل هذا صحيح؟

هذا غير صحيح، ليست من اختصاصاته أن يقترح بدخول لاعب إلى التشكيل مكان آخر، كارلوس كيروش كان المسؤول الأول والأخير عن التشكيل وكان يتلقى الاقتراحات من مساعديه فقط وليس أي شخص إداري.

- بصراحة .. هل تتوقع إعادة مباراة مصر والسنغال؟

لا أتوقع إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال مرة أخرى، نحترم القوانين بالتأكيد بما سيصدره الفيفا ولكن من الصعب إعادتها بصراحة شديدة.

- هل رفض كيروش فعلاً الاستمرار مع المنتخب المصري من أجل تدريب أحد المنتخبات في مونديال 2022؟

لا ليس السبب الرئيسي في رفض إستمراره، كيروش تلقى العديد من العروض أثناء تدريبه لمنتخب مصر ولكنه رفض، في الحقيقة هو رفض إستكمال المهمة بسبب كونه يرى أنه لن يُضيف جديد وهذه ليس فترته وأنه لابد من عمل خطة طويلة الأمد من أجل التأهل إلى كاس العالم المقبل.

- هل رفض كيروش فعلاً الظهور مع رامز جلال مقابل راتب ضخم؟

نعم، كيروش رفض الظهور في أي برامج خلال هذه الفترة بسبب كونه يحتاج إلى تركيز أكبر مع منتخب مصر ولم يتطرق إلى الحديث في مسألة الراتب.