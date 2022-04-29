أخبار التوك شو| رامز جلال يسخر من زيزو.. وعمرو مصطفى يكشف وصية والدته.. و شريف خيرالله: شيرين تلقائية وبتقول كلام مش مدركة معناه |فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

عدم العمل مع المطربين الأنانيين..عمرو مصطفى يكشف وصية والدته لأول مرة|فيديو

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن وصية والدته له قبل وفاتها عدم العمل مع المطربين الذين تخلوا عنه وكانوا أنانين في التعامل معه، قائلا "بعد وفاة أمي حسيت إنى لازم اسمع كلامها اللي قالته لي ومكنتش بعمل معظمه وتوصياتها ليا في شغلي وهنفذ كل كلامها".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل قراراته الخاصة بعمله لنفسه فقط هو تنفيذ وصية والدته، وتابع باكيا: "كل اللي بعمله الفترة الجاية تنفيذ وصية أمي ورايح اعمل لها عمرة وكانت اجمل حاجة في حياتي".

شريف خيرالله : شيرين تلقائية وبتقول كلام مش مدركة معناه |فيديو



علق الفنان شريف خيرالله، على جرأة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحلاقة شعرها، قائلا: شيرين تلقائية وبتقول كلام مش مدركة معناه، هي من حي شعبي وتمتلك صوت قوي ومميز جدا، وقابلتها في بدايتها وتنبأت لها بمستقبل كبير".

وأكد الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يكن كل الاحترام للفنانة ميرفت أمين، وهي فنانة رائعة وغاية في الاحترام، وأعمالها كلها رائعة ولها جمهور كبير، وشاهدت كل أعمالها تقريبا في التلفزيون والسينما والمسرح.

علي جمعة: المشركون اتفقوا على قتل النبي فأنقذه الله وأخفاه عنهم ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى ربه بالحسنى فلم يجد إلا الأذى والتكذيب والإهانة والتعذيب في مكة.

وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج “القران العظيم”، أن المشركين اتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله سبحانه وتعالى واخفاه عنهم وذهب إلى المدينة المنورة حيث الأنصار وبدأ الإسلام بداية جديدة، وأصبحت الدولة تحت سلطان النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن أمر عجيب يجب على كل الإنسانية الالتفات إليه، وينبغي على المسلمين الافتخار به وأن يشيع بين الناس، وهي إن هناك آية قوية في العلاقة بين المسلمين وغيرهم، تأتي في سورة الممتحنة حين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

رامز جلال ساخرا من زيزو: "حاكم مملكة اللبان الدكر"

حل اليوم كابتن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضيفا علي برنامج المقالب رامز موفي ستار، الذي يذاع علي قناه mbc مصر ، ويقدمه الفنان رامز جلال .

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من زيزو، قائلًا: "لاعب الزمالك الحريف، نجم ركلات الترجيح اللي هنركبه المراجيح، معانا السلطان زيزو الثالث، حاكم مملكة اللبان الدكر".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

حسام موافي: التهاب الصمامات إن لم تكتشف مبكرا سيكون لها مضاعفات خطيرة|فيديو



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الشريان الأورطي صمام ثلاثي ، ولكن في بعض الحالات، من الممكن أن يعاني الشخص من عيب خلقي منذ الولادة، وهي أن ويولد بصمام ثنائي، وفي هذه الحالة يحتاج إلى المتابعة الطبية دائما.

وأضاف حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التهاب الصمامات ان لم تكتشف مبكرا وتعالج بشكل جيد ، سيكون لها مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الإنسان.

الصين تشدد قيود كورونا في بكين تخوفا من تكرار سيناريو إغلاق شنجهاي|فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إغلاق العاصمة الصينية بكين بعض الأماكن العامة وزادت الفحوص في أماكن أخرى اليوم الخميس مع شروع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونا في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لكوفيد-19 بهدف تجنب إغلاق شبيه بالذي شهدته شنغهاي.

ومع إطلاق بكين ثلاث جولات من الفحص الجماعي هذا الأسبوع في عدد من المناطق، أغلقت عددا من المجمعات السكنية والمباني الإدارية وإحدى الجامعات بعد اكتشاف إصابات. كما تم إغلاق بعض المدارس وأماكن ترفيه ومواقع سياحية.

محافظ قنا: محطة جزيرة مطيرة تتكلف 9 ملايين جنيه

عرضت قناة إكسترا نيو، خبر يفيد إطلاق التشغيل التجريبي لإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية جزيرة مطيرة ومحطة رفع صرف صحي قوص 1 بقنا.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن وتجديد محطة مياه الشرب بقرية جزيرة مطيرة، تتكلف 9 ملايين جنيه، وأن يستفيد منها 50 ألف مواطن.

وأكد المحافظ، أنه تم أطلق إشارة التشغيل التجريبي لأعمال الإحلال والتجديد الكلي لمحطة مياه شرب قرية جزيرة مطيرة المدمجة التابعة لمركز قوص، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

عماد متعب في حلقة خاصة بـ حبر سري

عرضت قناة القاهرة و الناس، مقطع فيديو يوضح، أن الكابتن عماد متعب، نجم الأهلى السابق، ومنتخب مصر، سيحل ضيفًا على برنامج حبر سري، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

وسيكشف عماد متعب خلال الحلقة، أسرار وتفاصيل لأول مرة عن عدم عمله فى النادي الأهلي، بعد الاعتزال، و سيتحدث عن رمضان صبحي، و حسام غالي، وأشياء كثيرة.

عمرو مصطفى: الهضبة لم يعزني في وفاة أمي.. ومعنديش غالي ولا عزيز|فيديو



أكد الفنان عمرو مصطفى، أن الذين قدموه فنيا هم عادل عمر وعامر منيب وقبلهم مجهوده وفضل الله وليس ما يشاع عن أن الذي قدمه هو عمرو دياب، مضيفا: "عمرو دياب لم يعزيني في وفاة أمي، وعندي ردود كثيرة على الموقف ده هتزعل".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشخص الوحيد الغالي عنده كان والدته وتوفيت، قائلا: "أنا مفيش حد غالي عندي واللي غالي عندي أمي وراحت وهي كانت علطول تقولي حافظ على نفسك ومفيش عزيز ولا غالي، والغالي دلوقتي أنا ومراتي وولادي".

وتابع: "الغالي عندي أيضا الجمهور أنه يسمع مني حاجات ومزيكا كويسة، وانا ندمان على تأخري في الغناء فقط، واللي ينتقدني يكون عمل ربع اللي عملته وأكيد مش هبص عليهم ومش بشوف الكلام ده، ولما بكتب كلمة بكتبها للشعب عشان افهمه في الثقافة".