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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: الهضبة لم يعزني في وفاة أمي.. ومعنديش غالي ولا عزيز|فيديو

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن الذين قدموه فنيا هم عادل عمر وعامر منيب وقبلهم مجهوده وفضل الله وليس ما يشاع عن أن الذي قدمه هو عمرو دياب، مضيفا: "عمرو دياب لم يعزيني في وفاة أمي، وعندي ردود كثيرة على الموقف ده هتزعل".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشخص الوحيد الغالي عنده كان والدته وتوفيت، قائلا: "أنا مفيش حد غالي عندي واللي غالي عندي أمي وراحت وهي كانت علطول تقولي حافظ على نفسك ومفيش عزيز ولا غالي، والغالي دلوقتي أنا ومراتي وولادي".

وتابع: "الغالي عندي أيضا الجمهور أنه يسمع مني حاجات ومزيكا كويسة، وانا ندمان على تأخري في الغناء فقط، واللي ينتقدني يكون عمل ربع اللي عملته وأكيد مش هبص عليهم ومش بشوف الكلام ده، ولما بكتب كلمة بكتبها للشعب عشان افهمه في الثقافة".

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