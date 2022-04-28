حسام موافي: التهاب الصمامات إن لم تكتشف مبكرا سيكون لها مضاعفات خطيرة|فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الشريان الأورطي صمام ثلاثي ، ولكن في بعض الحالات، من الممكن أن يعاني الشخص من عيب خلقي منذ الولادة، وهي أن ويولد بصمام ثنائي، وفي هذه الحالة يحتاج إلى المتابعة الطبية دائما.

وأضاف حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التهاب الصمامات ان لم تكتشف مبكرا وتعالج بشكل جيد ، سيكون لها مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الإنسان.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن البكتيريا لا يمكن ان تصيب القلب لو الصمام سليم لكن لو هناك مرض بالقلب ستؤثر أي بيكتيريا عليه.

وأشار حسام موافي إلى أن الصمام الثنائي اذا كان سليما، يمكن للبكتيريا أن تصيبه، معلقا “ ممنوع علاج الاسنان لو الشخص لديه صمام ثنائي لأنه في حاجة الى متابعة وتعليمات طبية”.