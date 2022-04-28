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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الآنسة فرح 5 لـ أسماء ابو اليزيد .. 8 مايو المقبل

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

حددت منصة شاهد vip  يوم 8 مايو القادم موعداً لعرض أولي حلقات الموسم الخامس من مسلسل الانسة فرح ، الذي تقوم ببطولته أسماء ابو اليزيد 

مسلسل الانسة فرح من بطولة كل من أسماء ابو اليزيد ، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

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الجدير بالذكر ان أسماء ابو اليزيد بطلة مسلسل الانسة فرح  شاركت فى الماراثون الرمضاني فى بطولة مسلسل توبة  بجانب النجم عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم، وماجد المصري، وصبا مبارك، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج أحمد صالح.

ويقدم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية ، فيما لعب أسماء ابو اليزيد دور زوجته.

أسماء أبو اليزيد مسلسل الآنسة فرح منصة شاهد منصة شاهد vip الانسة فرح

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